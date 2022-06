Même s'il a été important cette saison au Real Madrid, Ferland Mendy ne serait pas à l'abri de quitter le club. En effet, les Madrilènes ne seraient pas opposés à son départ en cas d'offre importante.

Au Real Madrid, Marcelo et Ferland Mendy ont procédé au passage de flambeau. Le Brésilien a petit à petit cédé la place au Français dans le couloir gauche de la défense. Cela s'est vu notamment lors des derniers matches avec les titularisations de l'ancien Lyonnais, surtout en Ligue des champions.

Un temps de jeu réduit avec l'arrivée de Rüdiger

Néanmoins, le club madrilène a recruté Antonio Rüdiger lors de ce mercato, et pour la presse espagnole, cela ne ferait pas les affaires du joueur de 27 ans. En effet, d'après AS, cette arrivée de l'Allemand pousserait David Alaba dans le couloir gauche et non plus dans l'axe, ce qui de fait, réduirait le temps de jeu de Mendy.

Si les dirigeants sont plutôt satisfaits de sa progression et de ses performances, ils réfléchiraient attentivement en cas d'offre importante pour l'international français (7 sélections). Toutefois un départ serait conditionné à une proposition a minima semblable à celle faite à l'OL pour acquérir le latéral en 2019 (48 millions d'euros). Pour l'heure, aucune écurie européenne ne s'est manifestée pour l'ex-Havrais. Sur cet exercice, Mendy a joué 35 matches, dont 32 comme titulaire.