OL - JO 2024 : Lacazette s'est déjà renseigné sur Thiago Almada

Thiago Almada lors d’Argentine – Irak au Parc OL (Photo by CLAUDIO VILLA / GETTY IMAGES EUROPE / Getty Images via AFP)

Ce vendredi (21h), l’équipe de France affronte l’Argentine à Bordeaux pour les quarts des Jeux olympiques. Dans ce choc, Alexandre Lacazette croisera la route de Thiago Almada, son probable futur coéquipier à l’OL.

Cela aurait pu être la finale presque rêvée de ce tournoi des Jeux olympiques. Ce sera finalement un quart de finale entre la France et l’Argentine, ce vendredi (21h) à Bordeaux. Après trois victoires en trois matchs de poules, les Bleus sont forcément attendus au tournant contre une Albiceleste qui a eu du mal à rentrer dans ces JO 2024. Malgré un statut de favoris sur le papier, les joueurs de Thierry Henry savent que l’Argentine reste une formation difficile à manœuvrer, encore plus au moment des matchs à éliminations directes. "Javier (Mascherano) aime avoir la balle et ressortir proprement de derrière, je pense que son passage au Barça l’a marqué, a détaillé le sélectionneur français jeudi. Son équipe présente aussi les caractéristiques typiques des équipes sud-américaines, à savoir de l’agressivité – dans le bon sens du terme. Il a de bons résultats depuis quelques années."

"Heureusement qu'on ne joue pas à Décines"

Dans ce choc au Matmut Atlantique, la France devra en grande partie se méfier de Thiago Almada, ou du moins réduire au maximum son influence. Auteur de deux buts en phase de poule, le milieu a grandement aidé l’Argentine à se qualifier. Ses deux buts inscrits au Parc OL ne sont pas passés inaperçus dans les rangs français, à commencer du côté d’Alexandre Lacazette.

Les deux joueurs devraient être coéquipiers à compter du 1er janvier 2025 à l’OL, mais ce vendredi, ce sont avant tout comme adversaires qu’ils vont se croiser pour la première fois. "J’ai regardé des petites vidéos de lui, j’ai vu qu’il a mis de jolis buts à Lyon, heureusement que le quart n’est pas à Décines, a souri le capitaine français. C’est un joueur de qualité qui aide beaucoup son équipe." Ménagé contre la Nouvelle-Zélande en raison d’un risque de suspension, Alexandre Lacazette sera bien titulaire à Bordeaux. Avec l’envie de marquer son territoire.