Ce lundi, Jake O’Brien doit logiquement s’engager pour cinq ans avec Everton. Le club anglais devrait débourser 20 millions d’euros, qui n’iront pas tous dans les caisses de l’OL.

Un petit tour et puis s’en va. Un an après son arrivée, Jake O’Brien va déjà quitter l’OL et enfin découvrir la Premier League. À 23 ans, le défenseur irlandais fait les frais d’une obligation lyonnaise de vendre et de dirigeants qui profitent de la cote élevée pour réaliser une belle plus-value. En douze mois, la valeur d’O’Brien est passée d’un million d’euros à très certainement vingt, comme cela est annoncé un peu partout depuis deux jours. Pour un joueur qui devait être prêté au moment de son arrivée, c’est plutôt un joli coup, même si connaissant la fièvre acheteuse anglaise, les supporters lyonnais espéraient probablement voir Everton lâcher plus pour attirer O’Brien.

Dans l’attente d’une visite médicale réussie ce lundi, l’OL a dit au revoir à son colosse défenseur, en l’autorisant à s’envoler vers Liverpool durant le week-end. Toutefois, si le club lyonnais réalise malgré tout une belle affaire, les 20M€ ne vont pas totalement arriver dans les caisses rhodaniennes. En effet, au moment de l’acheter à l’été 2023, Crystal Palace avait inséré un intéressement de 20% sur une potentielle plus-value. Cela veut donc dire que ce sont 3,8 millions d’euros sur les 20 qui iront chez les Eagles. De quoi donner encore un peu plus de regrets aux supporters de l’OL.