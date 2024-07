Arrivé en août 2023, Jake O’Brien n'aura passé qu’une saison entre Rhône et Saône. L'OL a autorisé le défenseur irlandais à rejoindre Liverpool pour s’engager avec Everton.

Son départ ne faisait plus vraiment de doutes. En restant sur le banc contre Sankt Pauli alors qu’il était apte à jouer, Jake O’Brien avait vu Pierre Sage ne pas prendre de risques et risquer une blessure. Avec un avenir de plus en plus loin de Lyon, une blessure serait malvenue pour le défenseur irlandais. La deuxième mi-temps contre le WSG Tirol restera donc comme ses dernières minutes sous le maillot de l’OL. En effet, O’Brien a été autorisé par le club lyonnais à rejoindre Liverpool. Non pas pour s’engager avec les Reds mais bien le club voisin d’Everton.

Un chèque de 20M€ dans les caisses lyonnaises

Courtisans déclarés depuis plusieurs mois, les Toffees vont donc ramener l’international irlandais en Premier League, un an après son départ. Un contrat de cinq ans attend le natif de Cork sur les bords de la Mersey tandis que l’OL va réaliser une jolie plus-value. Acheté un million d’euros en août 2023, Jake O’Brien vaut désormais vingt fois plus puisque selon L’Équipe et Fabrizio Romano, un chèque de 20M€ (hors bonus et pourcentage) devrait arriver sur les bureaux lyonnais après que les deux clubs sont tombés d’accord sur le montant. Révélation de la saison dernière, Jake O’Brien va donc quitter l’OL, un an seulement après avoir posé ses valises entre Rhône et Saône, à la surprise générale.