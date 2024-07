OL - Mercato : visite médicale lundi pour O’Brien à Everton

Jake O’Brien, unique buteur de Rennes – OL, lors de la phase aller le 12 novembre dernier (Photo by Sebastien SALOM-GOMIS / AFP)

Autorisé à rejoindre l’Angleterre ces dernières heures, Jake O’Brien va bientôt quitter l’OL. Le défenseur irlandais va passer sa visite médiale lundi avec Everton.

L’histoire n’aura duré qu’une saison, mais cela aura permis à Jake O’Brien de s’offrir un vrai capital sympathie auprès des supporters. Arrivé dans l’indifférence générale à l’OL, le défenseur a profité des déboires lyonnais pour saisir sa chance. Grâce à un bel état d’esprit et des qualités physiques, O’Brien est devenu l’un des chouchous du Parc OL la saison dernière. Toutefois, l’aventure va déjà prendre fin puisque l’Irlandais va s’envoler pour la Premier League pour y découvrir l’intensité des matchs anglais. Comme annoncé ces dernières heures, l’OL et Everton ont trouvé un accord sur la base d’un montant de vingt millions d’euros et d’un intéressement de 10% sur une potentielle revente.

Le premier domino du dégraissage lyonnais ?

Après 32 matchs toutes compétitions confondues, O’Brien va rejoindre les Toffees pour s’engager jusqu’en juin 2029. Autorisé à se rendre à Liverpool ces dernières heures, l’international irlandais va passer sa visite médicale lundi avec Everton et deviendra ensuite la deuxième vente estivale de l’OL après Skelly Alvero. La première pièce de l’échiquier lyonnais qui veut que le club dégraisse pour atteindre 100 millions d’euros de vente ? Ce départ pourrait en tout cas permettre à Mamadou Sarr de grimper dans la hiérarchie des centraux, une fois de retour de l’Euro U19 où il dispute la finale ce dimanche.