Une défaite en quatre amicaux pour Arsenal avant d’affronter l’OL

Ayant repris le chemin des amicaux assez tard, avec notamment une tournée américaine, Arsenal est plutôt en jambes. Les Gunners n’ont connu la défaite qu’à une seule reprise cet été.

Mercredi, ils ont fait plus que plaisir à leurs supporters. Pour la première fois de l’été, les joueurs d’Arsenal retrouvaient leurs fans du côté de l’Emirates Stadium. Et on ne peut pas dire qu’ils aient fait les choses à moitié contre le Bayer Leverkusen. Face aux champions d’Allemagne et finalistes de la dernière Ligue Europa, les hommes de Mikel Arteta ont déroulé avec une nette victoire 4-1. Ce succès à domicile avant d’affronter l’OL ce dimanche en Emirates Cup est dans la lignée de ce que fait le club londonien depuis le début de la préparation. Après la frustration de ne pas avoir été champion d’Angleterre malgré un total de points faramineux, Arteta a souhaité capitaliser sur cet exercice plus que réussi.

Une tournée aux États-Unis

Quand l’OL a commencé avec des amicaux dès la première semaine de préparation début juillet, Arsenal a attendu sa tournée aux États-Unis pour lancer les festivités. Et on ne peut pas dire que les adversaires étaient de nature à les surprendre puisque ce fut trois adversaires de Premier League au programme. Bournemouth d’abord avec un nul pour commencer (1-1), puis Manchester United (2-1) et enfin Liverpool pour terminer avec une défaite (1-2). C’est d’ailleurs le seul revers estival d’Arsenal. Les supporters de l’OL espèrent bien qu’un second viendra se greffer dimanche après-midi.