Ancien gardien de l’équipe réserve de l’OL, Enzo Vita s’offre un nouveau challenge dans la région. Le portier de 20 ans rejoint Lyon-La Duchère.

À l’été 2022, il avait réussi à convaincre les dirigeants de l’OL de lui redonner une chance. Formé à l’Académie, Enzo Vita avait finalement mis les voiles vers Nice en 2019. Trois ans plus tard, le portier revenait entre Rhône et Saône avec l’espoir de voir son aventure reprendre correctement. Malheureusement, pour le natif de Villeurbanne, la deuxième expérience a tourné court avec un départ un an plus tard. Sans challenge la saison passée, Vita va reprendre du service dans la région. À seulement 20 ans, il va pouvoir recroiser la route de la réserve de l’OL dans les semaines et mois à venir en National 3.

Été mouvementé à La Duchère

En effet, le gardien français s’est engagé avec le club voisin et partenaire qu’est Lyon-La Duchère. Ayant manqué la remontée en National 2 la saison dernière, le club du 9e arrondissement est désormais entraîné par Lionel Bah (ex-Saint-Priest). Pour cet exercice, l’objectif sera une nouvelle fois de remonter à l’échelon supérieur avec une formation qui a connu pas mal de mouvements durant l’été. Dont le dernier avec l’arrivée d’Enzo Vita, ces dernières heures.