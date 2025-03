Retrouvez votre émission hebdomadaire sur l'OL, "Tant qu'il y aura des Gones", en podcast sur différentes plateformes.

Au lendemain du succès péniblement, mais logiquement arraché par l’OL à domicile contre Le Havre (4-2), le plateau de Tant qu’il y aura des Gones n’était pas au complet. Il y avait du monde pour revenir sur l’actualité lyonnaise, mais notre Nicolas Puydebois national était excusé pour l’occasion. Il a néanmoins vu son "remplaçant", notre journaliste David Hernandez, ainsi qu’Enzo Reale et notre invité, Michaël Napoletano (coach de Saint-Priest), prendre le relai.

Lundi 17 mars, il était question de la cinquième victoire de rang de l’OL. Loin d’être évident à obtenir, ce résultat rapproche les hommes de Paulo Fonseca de la Ligue des champions. Menés par un Georges Mikautadze en grande forme, les Rhodaniens ont intégré le top 5 et ne sont plus qu’à deux longueurs du podium.

L'OL ambitieux en Ligue Europa

Le deuxième thème était consacré à la Ligue Europa. Facile vainqueur du FCSB en quarts de finale (1-3 et 4-0), le club lyonnais va maintenant se mesurer à Manchester United (10 et 17 avril). Grand nom européen, la formation anglaise reste un adversaire prestigieux, mais que les partenaires de Moussa Niakhaté veulent regarder droit dans les yeux.

Enfin, pour l’ultime partie de l’émission, il était question de Corentin Tolisso et de Rayan Cherki. Non convoqués par Didier Deschamps, les deux hommes auraient pourtant pu avoir leur chance. Si le plus jeune évoluera avec les Espoirs, le milieu de terrain voit le train passer sans avoir eu l’opportunité de grimper dedans. Ce n’est peut-être par terminé, mais pour l’OL, n’est-ce pas un mal pour un bien de le voir rester au chaud durant la trêve ?

Le sommaire de l’émission du 17 mars 2025 :

0'10 : début de l'émission

3'21 : OL - HAC (4-2) : Cinq à la suite...

25'04 : Europa League : Manchester en quarts

40'29 : Bleus : sans Cherki ni Tolisso

