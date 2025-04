Ce mercredi, le conseil d’administration de la Ligue de football professionnel a entériné la nomination de Nicolas De Tavernost au poste de directeur général de LFP Média. Il remplace Benjamin Morel et aura pour tâche prioritaire de régler l’épineux dossier des droits TV.

C’est une décision qui satisfait déjà bon nombre de présidents de Ligue 1. Ce mercredi, la LFP a annoncé l’arrivée de Nicolas De Tavernost à la tête de la société commerciale de la Ligue, LFP Média. L’ancien patron du Groupe M6 pourrait d’ores et déjà permettre d’envisager une avancée dans le dossier des droits TV. Apprécié par Maxime Saada, sa venue pourrait bien rapprocher le patron de Canal + de la table des négociations, comme il l’avait lui-même soufflé à L’Équipe la semaine dernière. "Le (Nicolas de Tavernost) mettre autour de la table comme interlocuteur, c’est un bon moyen de me faire revenir sur le sujet de la Ligue 1".

Un premier pas en avant alors que la situation devenait de plus en plus critique, notamment avec la fin de la médiation entre la LFP et DAZN. Malgré cet échec, la plateforme britannique voudrait toujours sortir du contrat qui la lie à l’organisme du football français. Nicolas de Tavernost a donc du pain sur la planche et devra se pencher sur ce litige. Le natif de Villefranche-sur-Saône, qui remplace Benjamin Morel à la tête de LFP Média, pourrait rapidement avoir la mission de trouver un nouveau diffuseur pour la Ligue 1 l’année prochaine. Une tâche bien difficile, comme l’avait montré le feuilleton de l’été dernier. Seule solution sur la table actuellement : la création d’une chaîne de la ligue.

Nicolas de Tavernost ne serait pas favorable à la création d’une chaîne de la LFP

Malgré le consensus de la plupart des présidents de Ligue 1 autour de la création de cette chaîne, l’ancien propriétaire des Girondins de Bordeaux (1999 – 2018) ne serait pas du même avis. Il aurait même une autre solution en tête, selon les informations de RMC Sport. Il souhaiterait se pencher sur de multiples pistes plutôt que de ne s'en tenir qu’à un simple projet d’ouverture de chaîne. En tout cas, sa nomination est de nature à rassurer les acteurs du football français et notamment les présidents de club, dont il voulait s’assurer du soutien avant d’accepter le poste.