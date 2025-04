Nemanja Matic, l’homme qui fait gagner l’OL

Absent lors du 126ᵉ derby face à Saint-Etienne dimanche (2 – 1), Nemanja Matic a manqué et a montré une nouvelle fois qu’il était l’élément indispensable au milieu de terrain. Que ce soit dans la conservation ou l’orientation du jeu, c’est l’homme qui permet à l’OL de gagner.

Laissé sur le banc lors de l’intégralité des deux rencontres face à Manchester United puis absent lors du derby, l’OL doit peut-être sa semaine cauchemardesque au manque de son milieu de terrain Nemanja Matic. En se passant de l’expérience et de la qualité technique du Serbe, Paulo Fonseca s’est attiré les foudres des observateurs. Il a en effet privilégié les qualités athlétiques de Paul Akouokou ou encore Jordan Veretout mais l’OL s’est vite retrouvé débordé devant les difficultés de ses milieux de terrain dans la conservation du ballon. Que ce soit lors de la première mi-temps face aux Red Devils jeudi (5 – 4) ou lors du premier acte face aux Verts dimanche (2 – 1), le résultat était le même. Dans les deux cas, les Rhodaniens se sont retrouvés menés en rentrant au vestiaire.

Un milieu athlétique ou technique, le casse-tête de Fonseca

L’absence de Matic a donc pesé dans la balance. Son entraîneur considérant qu’il manque de jambes pour sécuriser le milieu. Une problématique qui se pose moins au moment d’affronter une équipe jouant en bloc bas, comme la victoire à Auxerre l’a démontré (1 – 3). Mais lorsque le défi physique et les transitions défensives se présentent, Paulo Fonseca est face à un véritable dilemme, comme l’a expliqué notre consultant Nicolas Puydebois ce lundi dans "Tant qu’il y aura des gones".

"Ils n'ont pas les qualités techniques de Matic"

"Paulo Fonseca fait face à une grosse problématique. Il veut de l’impact au milieu de terrain et du volume de course, ce que n’a pas (Nemanja) Matic. (Tanner) Tessman, (Jordan) Veretout et (Paul) Akouokou l’ont, mais n’ont pas les qualités techniques de Matic, a rappelé l'ancien gardien de l'OL. Il n’arrive pas à trouver le juste milieu et se perd comme cela. Il aimerait avoir ce joueur qui a ces deux facultés, mais il ne l’a pas. Et il choisit la sécurité, comme beaucoup de coachs, en optant pour les qualités athlétiques".

Lorsque Matic joue, l’OL gagne davantage

Sur ces quatre derniers matchs, l’OL n’en a remporté qu’un seul. C’était face à Auxerre. Hasard ou non, c’est également le seul match de la série auquel Nemanja Matic a participé. Une dépendance bien plus visible à l’échelle de la saison. En effet, selon les chiffres publiés par Data OL sur X, l’OL a remporté 53,4% de ses matchs lorsque l’ancien joueur de l’AS Rome était titulaire, soit 15 matchs sur 28. À l’inverse, le chiffre tombe à 43,8% (7 matchs sur 16) lorsqu’il n’était pas dans le onze de départ. Des statistiques qui font donc mentir les derniers choix de Paulo Fonseca.

Conservation du ballon

Officiellement Touché à la hanche et absent (clairement une blessure diplomatique comme révélé par notre média) face à Saint-Etienne, le numéro 31 de l’OL aurait apporté une réelle plus-value à la performance rhodanienne s’il avait été présent. Nicolas Puydebois n’a pas manqué de le souligner, lundi, sur le plateau de TKYDG. "(Nemanja) Matic, dans ce match-là, aurait aidé à conserver le ballon de la bonne manière, à s’orienter vers l’avant pour trouver (Alexandre) Lacazette, (Corentin) Tolisso ou (Rayan) Cherki. Mais là, (Paulo) Fonseca a titularisé deux joueurs incapables de garder le ballon au milieu de terrain". En tout cas, son retour à l’entraînement ce mardi devrait permettre aux Lyonnais d’aborder plus sereinement les quatre dernières rencontres de la saison avec l’objectif Ligue des champions toujours en tête.