John Textor avec son chapeau de cowboy lors d’OL – PSG (Photo by Olivier CHASSIGNOLE / AFP)

Alors que Botafogo affrontera le PSG lors de la Coupe du monde des clubs, John Textor s’est une nouvelle fois amusé à piquer le club parisien lors d'une présentation folklorique.

Après le chapeau de cowboy, la "petite équipe de Paris". John Textor n’en finit plus de se lâcher contre le PSG cette saison. En marge de la rencontre entre les deux formations (2-3), le 23 février dernier, l’homme d’affaires avait déjà provoqué Nasser al-Khelaïfi. Quelques jours plus tôt, le contenu vidéo d’une réunion entre les différents présidents de Ligue 1 avait fuité. Le dirigeant qatari en avait profité pour associer l'Américain à "un cowboy". Il n’en fallait pas moins au propriétaire de l’OL pour débarquer au stade et saluer les supporters sous son couvre-chef.

Rancune tenace

Mais il garde visiblement la dent dure vis-à-vis du PSG. Textor a de nouveau lancé une pique dans une vidéo diffusée dimanche sur la plateforme DAZN (supprimée depuis, elle est visible ici). On y voit l’Américain arborer les différents maillots des clubs faisant partie de sa multipropriété Eagle Football.

Les ôtant un à un (Molenbeek, Crystal Palace, Lyon), il en vient à celui de son club brésilien Botafogo, qui disputera la Coupe du monde des clubs en juin prochain. L’occasion pour le dirigeant rhodanien de rappeler que ses joueurs affronteront le champion de France en phase de poules le 20 juin prochain, à Los Angeles. Un adversaire qu’il qualifie ironiquement de "petite équipe de Paris". À l'inverse, il associe un autre de ses futurs adversaires, l'Atlético de Madrid, à "une grosse équipe historique".

Un programme corsé pour Botafogo

Vainqueur de la Copa Libertadores la saison dernière, le club de Rio aura l’occasion de se frotter à de grandes écuries européennes et internationales cet été. La nouvelle compétition réserve en effet des affiches prestigieuses aux joueurs de Renato Paiva. Ils entameront leur tournoi par une rencontre face aux Seattle Sounders le 16 juin, avant d’affronter le PSG le 20. Trois jours plus tard, les Colchoneros de l'Atlético de Madrid se frotteront à eux lors du dernier match.

Le programme de Botafogo durant la Coupe du monde des clubs :

Botafogo – Seattle Sounders, le 16/06, à 4 heures (Seattle)

PSG – Botafogo, le 20/06, à 3 heures (Los Angeles)

Atlético Madrid – Botafogo, le 23/06, à 21 heures (Los Angeles)