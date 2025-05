Melchie Dumornay (OL) face au PSG (Photo by OLIVIER CHASSIGNOLE / AFP)

Championnes de France, les joueuses de l'OL Lyonnes ont conservé le trophée acquis en 2024. Elles le doivent, entre autres, aux buts de Melchie Dumornay et Kadidiatou Diani.

Elles ne se satisferont sans doute pas de ça, mais les Fenottes ont au moins évité de conclure 2024-2025 sur une saison blanche. Vendredi dernier, l'OL Lyonnes disputait la finale du championnat de France. Solidement accroché à son fauteuil de leader, il a dominé de la tête et des épaules l'exercice. D'abord lors de la phase régulière, puis au cours des play-offs.

Face au Paris Saint-Germain, les coéquipières de Wendie Renard n'ont jamais douté, l'emportant 3 à 0. Un large succès que les réalisations de Melchie Dumornay et Kadidiatou Diani ont grandement aidé à se dessiner. Ce n'est pas un hasard, puisqu'il s'agit des deux meilleures buteuses de la saison du côté des Rhodaniennes.

22 buts pour Dumornay

Avec vingt-deux buts à son compteur toutes compétitions confondues, c'est l'Haïtienne qui termine finalement en tête de ce classement individuelle. Elle devance la Française de six longueurs, Diani ayant marqué à seize reprises. Sur la troisième marche du podium, nous retrouvons une Américaine, Lindsey Heaps (treize réalisations à son actif).

Pour son dernier exercice sous les couleurs de l'OL Lyonnes, Eugénie Le Sommer est toujours là, avec onze buts inscrits. Deux de plus que Tabitha Chawinga et Vanessa Gilles, qui ferment ce top 6 des meilleures canonnières du club. Enfin, nous pouvons souligner les huit réalisations de Wendie Renard, tandis que Sara Däbritz, Amel Majri, Daniëlle van de Donk et Ada Hegerberg ont planté sept fois.