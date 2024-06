Kylian Mbappé et Alexandre Lacazette à l’entraînement de l’équipe de France en juin 2017 (Photo by FRANCK FIFE / AFP)

Oublié des sélections depuis novembre 2017, Alexandre Lacazette devrait reporter le maillot de l’équipe de France à l’occasion des Jeux Olympiques. Une façon de ne pas terminer l’histoire avec les Bleus d’une mauvaise façon.

On attendait plutôt Rayan Cherki, on a eu le droit à Alexandre Lacazette. Lundi, à l’occasion de la pré-liste de la France pour les Jeux Olympiques de Paris, il y a bien eu un représentant de l’OL annoncé par Thierry Henry. Pas forcément celui auquel on s’attendait. Après avoir entendu le capitaine de l’OL faire tomber le soufflé quant à une participation aux JO 2024, voir le nom d’Alexandre Lacazette dans la liste des 25 retenus par Henry est presque une surprise.

À écouter le sélectionneur, il semblerait bien que ce choix se soit fait en dernière minute. La relation entre les deux anciens buteurs d’Arsenal a certainement pesé dans la décision, mais dans ce jeu de poker menteur qu'est cette liste des Jeux, Lacazette aurait été tout aussi surpris que les supporters lyonnais de voir son nom faire partie du groupe France pour ces Jeux à domicile. Est-ce que cela signifie dans le même temps son départ de l’OL ? Ce sont avant tout des extrapolations, mais les représentants du joueur doivent rencontrer sous peu les dirigeants lyonnais.

Un doublé contre l'Allemagne comme dernier souvenir

Quoi qu’il en soit et même si cela ne représente qu’une pré-liste, on imagine mal Thierry Henry laisser sur le carreau Alexandre Lacazette le 3 juillet prochain au moment de la liste définitive. À moins d’une blessure ou d’un refus de dernière minute de l’OL et du joueur, il n’y a aucune raison pour que le numéro 10 lyonnais ne reporte pas la tunique française. Ce ne sera pas celle des A, mais ce sera tout aussi fort émotionnellement.

Cela pourra aussi permettre de refermer une cicatrice ouverte depuis maintenant presque sept ans entre Lacazette et la sélection. Sa dernière sélection en A remonte à un amical contre l'Allemagne, avec à clé un doublé. Ayant rendez-vous le 16 juin prochain à Clairefontaine, Alexandre Lacazette pourrait mettre fin à 80 mois sans sélection, en prenant part au match amical contre le Paraguay le 4 juillet prochain à Bayonne.