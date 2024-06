Libre à la fin du mois de juin, Henrique ne prolongera pas l’aventure à l’OL. Sur son compte Instagram, le latéral brésilien a publié une photo d'une plaque offerte par le club retraçant ses trois saisons lyonnaises.

Le côté gauche de la défense de l’OL serait-il new-look la saison prochaine ? Il se pourrait bien. Nicolas Tagliafico est annoncé sur le départ et surtout dans le viseur d’écuries italiennes comme la Juventus Turin ou l’AS Roma. En fin de contrat dans un an et ayant un des dix plus gros salaires du club, l’Argentin pourrait bien partir en cas d’offres suffisantes. L’OL devrait alors chercher un latéral gaucher titulaire, mais aussi son remplaçant. Après trois saisons entre Rhône et Saône, Henrique ne sera plus lyonnais la saison prochaine. L’absence d’avancées dans les négociations ces dernières semaines le laissait penser et le Brésilien l’a indirectement acté sur ses réseaux sociaux.

Abner pour renforcer le couloir ?

Actuellement en vacances du côté du Brésil, le latéral a publié une photo sur son compte Instagram qui ne laisse que peu de place au suspense. Henrique a reçu une place de la part de l’OL avec l’inscription "45 matchs avec l’Olympique lyonnais de 2021 à 2024". Sans latéral remplaçant et peut-être bien sans titulaire également, la direction lyonnaise va devoir s’activer sur le côté gauche. Dernièrement, des rumeurs faisaient état d’une arrivée prochaine d’Abner, en provenance du Real Betis.