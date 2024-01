Mercato : Hugo Lloris (ex-OL) a fait ses adieux à Tottenham

Hugo Lloris lors de son au revoir à Tottenham (Photo by Ben Stansall / AFP)

Dimanche, lors de la rencontre entre Tottenham et Bournemouth, Hugo Lloris a été acclamé une dernière fois par les fans. Il rejoindra bientôt la MLS.

Il ne pouvait pas partir sans un ultime au revoir. Même s'il était officiellement toujours joueur de Tottenham, Hugo Lloris était écarté depuis trop longtemps pour que l'histoire se termine vraiment parfaitement. Toutefois, les 444 matchs joués sous les couleurs de la formation londonienne n'ont pas été oubliés.

Dimanche, à la mi-temps de la rencontre remportée 3 à 1 par les hommes d'Ange Postecoglou, le gardien a eu le droit à un dernier adieu. La foule a scandé son prénom, se souvenant qu'il a fait les beaux jours de l'actuel 5e de Premier League, à l'instar de Harry Kane (Bayern Munich) il n'y a pas si longtemps encore.

Une récompense remise par un illustre ainé

Lors de son tour d'honneur, une vidéo retraçant les grands moments du Français fut projetée dans le Tottenham Hotspurs Stadium, qui remplace White Hart Lane depuis 2019. Elle s'est conclue sur un écran noir complété par ces simples mots, "thank you, Hugo". L'émotion était palpable puisque cela faisait plus de 11 ans qu'il portait les couleurs des Spurs (depuis août 2012).

L'ancien lyonnais a ensuite proclamé un discours, remerciant les fans, affirmant que "le club a remarquablement évolué", qu'il serait toujours supporteur de cette équipe, sans oublier d'exprimer sa reconnaissance pour l'ensemble des salariés de l'institution.

Direction la MLS

Un autre illustre footballeur de Tottenham, Ledley King, lui a remis un trophée, avant qu'il ne quitte une pelouse qu'il n'avait plus foulée depuis avril dernier. Le voilà désormais tourné vers sa dernière aventure, qui le mènera aux États-Unis, en MLS, où il a signé en faveur du Los Angeles FC.