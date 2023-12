C'est désormais officiel. Hugo Lloris, ancien gardien de l'OL et des Bleus, évoluera en MLS, au Los Angeles FC.

Ce transfert était dans les tuyaux depuis quelques heures. L'officialisation de la nouvelle est tombée samedi 30 décembre, en début de soirée, via une annonce sur les réseaux sociaux du Los Angeles FC. La franchise américaine a communiqué sur l'arrivée d'un ancien international français passé par l'Olympique lyonnais, Hugo Lloris.

Les discussions s'étaient accentuées ces derniers jours, et le départ du champion du monde 2018 vers la Major League Soccer (MLS) ne faisait plus aucun doute. Le contrat est donc maintenant signé, avec pour le portier un bail de six mois, jusqu'en juin 2024, qui pourrait s'étirer pour une voire deux saisons de plus grâce à des options de prolongation (2025 ou 2026).

Un dernier défi à 37 ans

"Lloris occupera une place sur la liste internationale dès réception de son visa P1 et de son certificat de transfert international (ITC)", a expliqué le dernier finaliste du championnat début décembre.

Lié à Tottenham jusqu'à la fin de l'exercice 2023-2024, l'ex-joueur de l'OL (2008-2012, 202 matchs au compteur) n'avait aucune perceptive de temps de jeu chez les Spurs. Il avait donc la volonté de se lancer un ultime défi en tant que footballeur professionnel, à 37 ans. Après la Ligue 1 et la Premier League, le Niçois va ainsi découvrir un nouvel environnement.

La MLS reprendra ses droits le 24 février pour Los Angeles (contre Seattle). D'ici là, Lloris pourra organiser sa nouvelle vie, avant de retrouver ses coéquipiers fin janvier. Il rejoint le cercle des champions du monde français ayant fait une pige aux États-Unis, après Youri Djorkaeff, Thierry Henry et Blaise Matuidi.