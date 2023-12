Mercato : Hugo Lloris (ex-OL) vers une dernière danse en MLS

A 6 mois de la fin de son contrat, Hugo Lloris (Tottenham) se dirige vers une ultime expérience en MLS. Il est en discussions avancées avec le Los Angeles FC.

Hugo Lloris n'a plus disputé un match de football professionnel depuis le 23 avril 2023. Ce jour-là, il se blesse à la hanche avec Tottenham contre Newcastle (6-1). Toujours sous contrat avec les Spurs, il ne joue plus et n'est pas convoqué pour les rencontres. Mais l'ancien gardien de l'Olympique lyonnais et des Bleus est potentiellement proche de voir le bout du tunnel.

Chez le finaliste du dernier championnat

A six mois de la fin de son contrat en Angleterre, il pourrait rejoindre la MLS, le championnat américain, comme l'ont indiqué plusieurs médias. Le champion du monde et vice-champion en 2022, a en effet reçu une proposition du Los Angeles FC, finaliste malheureux de la compétition début décembre. La Major League Soccer reprendra ses droits en février 2024, et le recordman des sélections en équipe de France (145) pourrait vivre là un ultime défi.

L'été dernier, Lloris aurait d'ailleurs déjà dû quitter le club londonien, mais aucune solution n'a finalement été trouvée pour le Niçois, qui doit ronger son frein depuis lors. Mais à 36 ans (il a désormais 37), il ne voulait pas d'un poste de numéro 2. Même s'il n'a pas encore signé, le portier pourrait avoir trouvé aux États-Unis chaussure à son pied pour conclure sa carrière.