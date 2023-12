L'OL parmi les derniers clubs de Ligue 1 à reprendre l'entraînement

Alors que l'OL retrouvera le chemin de l'entraînement le 31 décembre, la grande majorité des autres clubs de Ligue 1 aura déjà commencé la préparation de la deuxième partie de saison.

Bien évidemment, cela ne présagera en rien de l'issue de la fin de saison, mais lorsqu'on compare les dates de reprise des formations de Ligue 1, on constate que l'OL fait partie de celles entamant leur préparation en dernier. Pierre Sage, qui sera à la tête de l'équipe professionnelle, retrouvera ses troupes le 31 décembre.

A titre d'exemple, Brest, Clermont, Rennes et Toulouse (qui doit jouer le Trophée des champions le 3 janvier) sont à l'entraînement depuis le 28 décembre. Ce vendredi, c'est au tour de Lens, Lille, Lorient, Marseille, Metz, Montpellier et Paris (également concerné par le trophée) de rechausser les crampons.

Une semaine pour préparer la Coupe de France

Le 30 décembre, Nantes, Reims et Strasbourg seront sur le terrain. Viendra ensuite l'heure de l'Olympique lyonnais le lendemain, en compagnie de Nice. Seuls deux clubs reprendront plus tard que les Rhodaniens, à savoir Le Havre (le 1er janvier 2024) et Monaco (le 2).

Pour rappel, l'OL, comme ses confrères, prépare son entrée en lice en Coupe de France. Celle-ci aura lieu le dimanche 7 janvier à Besançon contre le CA Pontarlier, pensionnaire de National 3. Les coéquipiers d'Alexandre Lacazette ont donc une semaine pour se remettre d'attaque et travailler afin de poursuivre sur la dynamique récente (trois succès de suite). A noter qu'en janvier, les partenaires d'Anthony Lopes affronteront les Havrais (le 14) et les Rennais (le 26) en championnat, deux adversaires possédant trois points d'avance au classement.