Deux matchs décalés pour permettre de jouer Pontarlier - OL

Afin de pouvoir accueillir le 32e de finale de Coupe de France entre Pontarlier et l'OL, il a fallu réaménager deux rencontres à Besançon, dont une de championnat.

Cela a demandé un peu plus de travail qu'à l'accoutumée. Les dirigeants du CA Pontarlier se préparent depuis plusieurs semaines maintenant à recevoir l'Olympique lyonnais le dimanche 7 janvier à 14h30 pour le compte des 32es de finale de la Coupe de France. Mais cette affiche ne se jouera pas dans leur enceinte de Paul-Robbe, puisqu'elle sera délocalisée à une heure de là, à Besançon.

C'est le stade Léo-Lagrange qui accueillera cette affiche, un terrain mis à disposition par la mairie bisontine. Habituellement, celui-ci est le repère de deux clubs de la ville, le Racing Besançon, qui joue en National 2, et le Besançon Football, pensionnaire de National 3, comme le CAP.

Le match de N3 du Besançon Football délocalisé

Afin de rendre possible la tenue de ce match entre la formation du Doubs et celle du Rhône, la décision a été prise de décaler deux autres parties, dont une amicale, et une autre de championnat. L'équipe de N3 recevra la Chapelle de Guinchay samedi 6 janvier à 16 heures au complexe sportif Saint-Claude pour le compte de la 10e journée. Quant à celle de N2, elle devra elle aussi s'exiler afin de poursuivre sa préparation.

Pour rappel, le duel entre Pontarlier et l'OL se jouera à guichets fermés, devant plus de 10.000 spectateurs, dont 614 Rhodaniens qui feront le déplacement.