Coupe de France : Pontarlier - OL se jouera à Besançon

Suite au tirage au sort des 32es de finale de la Coupe de France, se posait la question du lieu où se jouerait Pontarlier - OL. C’est finalement à Besançon que sera délocalisée la rencontre.

Comme le dit si bien le président de Pontarlier, "la magie de la Coupe est tombée". Quarante-huit heures après la joie d’avoir vu le nom de l’OL être associé au leur, joueurs et dirigeants du CA Pontarlier font quelque peu la moue. Pourquoi un tel sentiment de déception ? Tout simplement parce que le club du Haut-Doubs ne pourra pas jouer chez lui, le dimanche 7 janvier très certainement à 14h30. C’est l’annonce qui a été faite par Bertrand Gabry à nos confrères de l’Est Républicain. "La magie de la coupe est tombée. La politique prend le pas sur le sportif. Il y a de la déception, c’est le sentiment qui domine à l’instant T. Nous n’avons guère été sollicités. On nous dit bien de faire des vœux, mais ça ne sert à rien !"

Un stade de 10 000 places à Léo-Lagrange

Voir le CA Pontarlier jouer dans son stade Paul-Robbe n’avait que peu de chance d’aboutir. Le CAP avait bien accueilli Montpellier en 2018 dans son antre, mais les choses ont évolué depuis et l’enceinte n’a pas été jugée suffisante pour être le théâtre de ce Pontarlier - OL. Le club franc-comtois a bien essayé de pousser pour jouer dans le stade de rugby jouxtant celui du foot, mais c’est finalement du côté de Besançon que se tiendra ce match des 32es de finale de Coupe de France. Un moindre mal pour Pontarlier qui préférera jouer au stade Léo-Lagrange et la météo compliquée qui pourrait toucher la région plutôt qu’une inversion. Pour l’OL, le bourbier haut-doubien l’est un peu moins désormais avec un stade plus proche d’un standard du foot professionnel avec ses 10 000 places.