OL : Ernest Nuamah participera bien à la CAN

Présélectionné par le Ghana, Ernest Nuamah a bien été intégré dans la liste par l'entraîneur Chris Hughton pour la CAN.

Ce n'est pas vraiment une surprise, mais plutôt une officialisation. Ce lundi, le sélectionneur du Ghana, Chris Hughton, a dévoilé sa liste pour la Coupe d'Afrique des Nations qui se déroulera du 13 janvier au 11 février en Côte d'Ivoire.

Logiquement présélectionné dans un groupe de 55 éléments, le Lyonnais Ernest Nuamah a passé le cap et fait bien partie des 26 joueurs qui défendront les couleurs des Black Stars lors de la CAN. Il accompagnera notamment Mohamed Kudus (West Ham), Jordan Ayew (Crystal Palace) ou encore Iñaki Williams (Atlhetic Bilbao).

7 sélections pour Nuamah

Le jeune ailier pourrait profiter de cette compétition, la première pour lui au niveau international, pour augmenter son total de matchs avec son pays, lui qui a disputé sept rencontres jusqu'ici. Il a marqué à deux reprises, dont le but de la qualification contre la Centrafrique (2-1).

Six de ses compatriotes évoluant en Ligue 1 seront également présents : Alidu Seidu (Clermont), Gideon Mensah (Auxerre), Nicholas Opuku (Amiens), Salisu Mohamed (Monaco), Abdul Samed (Lens) et André Ayew (Le Havre).

Dans leur poule, les Ghanéens affronteront le Cap-Vert (14/01), l’Égypte (18 janvier) et le Mozambique (22/01). Ils devront atteindre une des deux premières places du groupe, ou bien finir parmi les meilleurs troisièmes, afin de voir la suite du tournoi continental.

Pour l'OL, Mama Baldé aussi jouera la CAN avec la Guinée-Bissau, au contraire de Sinaly Diomandé et Paul Akouokou, non retenus par Jean-Louis Gasset avec la Côte d'Ivoire.