CAN - OL : Diomandé et Akouokou non retenus par la Côte d'Ivoire

Dans la liste provisoire transmise par Jean-Louis Gasset pour la CAN, les Lyonnais Sinaly Diomandé et Paul Akouokou ne figurent pas parmi les 27 Ivoiriens retenus.

Pas de surprise pour les représentants de la Côte d'Ivoire à l'Olympique lyonnais. En difficulté avec leur club, où ils ne jouent plus, Sinaly Diomandé et Paul Akouokou n'ont pas passé la deuxième étape de la sélection pour la CAN (13 janvier-11 février). Jeudi, Jean-Louis Gasset, l'entraîneur des Éléphants, a annoncé la liste provisoire des 27 footballeurs retenus pour défendre les couleurs ivoiriennes.

Le défenseur et le milieu de terrain de l'OL figuraient pourtant dans un groupe de 55 préconvoqués pour la compétition qui aura lieu au pays. Mais leur faible temps de jeu ainsi que leurs performances récentes n'ont a priori pas convaincu l'ancien coach de Montpellier et Saint-Etienne, entre autres. Ils n'ont plus connu la joie d'une cape avec leur équipe nationale depuis novembre 2022 (Diomandé) et juin 2022 (Akouokou).

Baldé et Nuamah, les deux Lyonnais à la CAN

Au contraire des autres footballeurs de Ligue 1 appelés : Wilfried Singo (Monaco), Oumar Diakité (Reims) et Jérémie Boga (Nice), ils regarderont donc la Coupe d'Afrique des Nations depuis le Rhône. Ils seront également présents à la reprise rhodanienne le 31 décembre.

Entre janvier et février, Pierre Sage, qui conserve sa place sur le banc, devra ainsi se passer de Mama Baldé (Guinée-Bissau) et probablement d'Ernest Nuamah (Ghana), même si ce dernier attend encore l'officialisation de la liste ghanéenne.