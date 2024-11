Les joueurs de l'OL qualifiés pour la CAN 2025

Sur les cinq internationaux africains que compte l'OL, quatre participeront à la CAN entre décembre 2025 et janvier 2026.

Les éliminatoires à la Coupe d'Afrique des Nations ne sont pas encore terminés. Il reste encore quelques matchs, et donc des billets à prendre pour le Maroc, où se tiendra la CAN. Ernest Nuamah (Ghana) et Warmed Omari (Comores) joueront ce lundi par exemple, Moussa Niakhaté (Sénégal) est lui attendu mardi. Mais pour les cinq Lyonnais concernés, leur sort est déjà scellé avant même les dernières affiches.

On sait déjà qu'Omari, Clinton Mata (Angola), absent lors de cette trêve de novembre, Niakhaté et Saïd Benrahma (Algérie) participeront à la compétition continentale. Les quatre footballeurs et leur sélection respective ont obtenu leur billet pour le tournoi qui se déroulera du 21 décembre 2025 au 18 janvier 2026.

Nuamah seul éliminé

Finalement, le seul élément de l'OL n'ayant pas réussi à se qualifier est Ernest Nuamah. Les Ghanéens sont passés totalement à travers de cette campagne. Après cinq rencontres, les Black Stars n'ont toujours pas gagné et comptent seulement trois points. Leur élimination est actée avant même l'affiche à la maison contre le Niger.