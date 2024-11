Tessmann et Niakhaté (OL) vainqueurs avec leur sélection

Comme Nicolas Tagliafico et Abner, Tanner Tessmann et Moussa Niakhaté jouaient leur premier match de la trêve jeudi. Avec deux victoires à la clé pour l’Américain et le Sénégalais.

Il y a bien eu des victoires dans les rangs lyonnais pour ces premiers matchs de la trêve internationale. Après les deux nuls de Saïd Benrahma (Algérie) et Abner Vinicius (Brésil) et la défaite de Nicolas Tagliafico (Argentine), Tanner Tessmann et Moussa Niakhaté ont sauvé l’honneur de l’OL jeudi avec deux victoires. Celle des États-Unis a été bien plus importante que celle des Lions de la Teranga puisque l’opposition contre la Jamaïque entrait dans le cadre des quarts de finale de la Concacaf Nation League. Grâce à un but de Pepi dès la 5e minute, les Américains ont pris un ascendant sur les Jamaïcains, qui ont loupé un penalty (14e). Dans cette victoire à Kingston, Tessmann a connu sa première titularisation en sélection depuis plus d’un an.

Deuxième match le 19 novembre pour les deux Lyonnais

Il a joué 88 minutes dans le double pivot installé par Mauricio Pochettino, ne perdant que cinq ballons sur les 46 touchés. Le match retour à Saint-Louis se disputera le 19 novembre (2h du matin). Dans cette trêve, Moussa Niakhaté a lui bien moins de pression avec le Sénégal. La nation africaine a déjà validé son ticket pour la Coupe d’Afrique 2025 et peut donc voir venir pour ces deux dernières journées. Toutefois, les Lions de la Teranga aimeraient bien finir premiers du groupe L et ont fait un grand pas en avant jeudi soir. Opposés au Burkina Faso, les coéquipiers du défenseur de l’OL ont fait le strict minimum avec un but d’Habib Diarra à la 83e minute. Un unique but qui permet à Niakhaté, ayant joué tout le match, et aux siens de prendre trois points d’avance avant la réception du Burundi le 19 novembre (15h).