Absente à Guingamp puis à Rome, Ada Hegerberg a ressenti une petite gêne musculaire et le staff avait choisi de ne pas lui faire le voyage en Italie. Encore en soins ce vendredi, l’attaquante de l’OL est attendue dans les prochains jours dans le groupe lyonnais.

Quand il s’agit d’Ada Hegerberg, cela prend souvent des proportions assez importantes. Par son statut de Ballon d’Or et de deuxième meilleure buteuse de l’histoire de l’OL, la Norvégienne est forcément plus attendue sur les terrains qu’en dehors. Néanmoins, les dernières saisons n’ont pas été de tout repos au niveau des blessures pour la numéro 14 lyonnaise et logiquement, l’inquiétude grandit à chaque nouvelle absence. Ménagée durant toute la préparation estivale, Hegerberg a fait son retour sur les terrains début octobre avec la réception de Galatasaray en Ligue des champions. Malheureusement, après quelques entrées par la suite et une trêve internationale réussie, l’attaquante a dû faire l’impasse sur les déplacements à Guingamp vendredi dernier puis Rome mercredi. Des précautions après une petite gêne et une volonté de la part du staff de ne pas s’embêter avec de longs trajets inutiles.

Un retour d'ici au Havre ou après ?

Peut-on revoir l’internationale norvégienne contre l’AS Saint-Étienne ce samedi soir (21h) ? Si l’on nous a soufflé que ce pépin n’était "rien de méchant", Ada Hegerberg n’était pas présente à l’entraînement collectif ce vendredi, au contraire de Selma Bacha. L’heure serait donc plus à tabler sur un retour pour la venue de la Roma mercredi prochain au Parc OL. À moins qu’une fois de plus, aucun risque ne soit pris avant une nouvelle trêve internationale qui se profile suite au déplacement au Havre samedi 23 novembre (17h)…