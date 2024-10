Mardi a sonné comme les derniers matchs de la trêve internationale féminine. Encore buteuse, Ada Hegerberg a participé au festival offensif de la Norvège et peut encore espérer être à l’Euro 2025 en Suisse.

On pouvait se demander si la sélection d’Ada Hegerberg était une bonne chose pour l’OL. Après seulement quelques minutes disputées avec les Fenottes, l’attaquante a pris la direction de la Norvège pour disputer le premier barrage qualificatif pour l’Euro 2025. Cette parenthèse en sélection a finalement été bénéfique pour Hegerberg. Remplaçante lors du match aller contre l’Albanie, elle avait malgré tout réussi à inscrire un doublé. Mardi, la 14e du dernier Ballon d'Or a démarré une rencontre pour la première fois depuis de longs mois. Comme lors de la première manche, Ada Hegerberg a profité de son temps de jeu de 45 minutes pour se mettre en évidence dans le festival norvégien (9-0). Un but et une qualification pour le second barrage qui se tiendra fin novembre et qui pourrait envoyer la Norvège à l’Euro 2025.

Damaris également à son avantage avec les Pays-Bas

C’est donc reboostée qu’Ada Hegerberg va retrouver le chemin de Décines dans les prochaines heures. Le sentiment sera plus mitigé pour les joueuses de l’équipe de France féminine. Faciles vainqueures de la Jamaïque vendredi dernier, les Bleues affrontaient la Suisse, pays organisateur du prochain Euro. Dans une rencontre relevée, les joueuses de Laurent Bonadei se sont inclinées (2-1). Les Lyonnaises ont eu un temps de jeu limité. Wendie Renard n’a joué que la première mi-temps tandis que Kadidiatou Diani s’est contentée de la seconde. Vicki Becho a eu le droit à 25 minutes après son entrée à la 66e à Genève.

Place maintenant à la préparation du PSG avec des Néerlandaises qui devraient avoir le sourire et surtout Damaris. La milieu s’est illustrée avec les Pays-Bas dans cette trêve. Buteuse lors du premier amical, elle a délivré une passe décisive à Daniëlle van de Donk mardi dans la victoire (1-2) contre le Danemark de Sofie Svava, entrée après l’heure de jeu.