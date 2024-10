Absents contre Auxerre dimanche, Mahamadou Diawara et Ernest Nuamah ne seront pas de la partie à Lille, vendredi (21h). Toutefois, les deux blessés ont commencé à reprendre la course de leurs côtés.

Mardi, il avait brillé par son absence alors qu’il était peut-être l’un des joueurs les plus attendus du public lyonnais. À l’occasion de l’entraînement ouvert au public, Georges Mikautadze avait dû faire l’impasse, étant malade. L’attaquant géorgien n’était pas plus présent ce mercredi matin, à deux jours du choc à Lille (vendredi, 21h). Sera-t-il suffisamment remis d’ici là ? Pierre Sage devrait en dire un peu plus en début d’après-midi sur la santé de son buteur, auteur d’un doublé dimanche contre Auxerre. S’il vient à déclarer forfait, Mikautadze devrait rejoindre Mahamadou Diawara et Ernest Nuamah dans la liste des absents pour le déplacement dans le nord de la France.

Le milieu, touché au genou avant OL - Besikas, et l’ailier, qui a ressenti une gêne musculaire après le match de Ligue Europa, avaient dû faire l’impasse sur la venue d’Auxerre. Toujours absents des entraînements collectifs, Diawara et Nuamah effectuent malgré tout un travail sur terrain de leurs côtés. Ce mercredi, ils ont effectué des travaux physiques sur un terrain à l'abri des regards au centre d’entraînement. De quoi laisser penser à un retour dans les jours à venir.