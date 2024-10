Ellie Carpenter (OL) face à Barcelone (Photo by Thomas COEX / AFP)

Grâce à ses performances à l’OL, Ellie Carpenter a décroché le premier trophée de joueuse internationale par la Confédération asiatique.

Revenir d’une rupture du ligament croisé n’est jamais chose aisée et certaines, dans le football féminin, mettent bien plus de temps que prévu. Pour Ellie Carpenter, ce n’est clairement pas ce qu’il s’est passé après sa grave blessure lors de la finale de la Ligue des champions 2022 à Turin. Blessée contre le Barça en mai 2022, la latérale avait connu une rééducation rapide avec un retour dans le groupe de l'OL en janvier 2023. Depuis, l’Australienne est sur la pente ascendante et a été une des meilleures Fenottes la saison dernière.

Première lauréate de l'histoire

Ses performances ne sont pas passées inaperçues comme celles en sélection avec la quatrième place de la Coupe du monde à la maison. En ce sens, Ellie Carpenter a eu une belle surprise mardi. Après son match vainqueur contre l’Allemagne, l’Australienne a été sacrée meilleure joueuse internationale de la saison par la Confédération asiatique. Elle devient la première de l’histoire à remporter ce trophée puisque l’AFC a créé cette catégorie cette année.