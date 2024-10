Mercato : Tagliafico ne s’inquiète pas pour son futur à l’OL

En fin de contrat à l’issue de la saison, Nicolas Tagliafico ne sait pas encore s’il sera encore à l’OL pour la prochaine campagne. Toutefois, l’Argentin assure se sentir mieux dans sa vie lyonnaise.

Cette saison, l’OL peut se targuer d’avoir deux latéraux gauches internationaux. Depuis la dernière trêve, Abner a connu ses premières capes avec le Brésil et c’est donc une concurrence d’internationaux qui se joue avec Nicolas Tagliafico. Ce dernier est toujours à Lyon, malgré les rumeurs de transferts à chaque mercato depuis son arrivée. Ayant eu du mal à s’acclimater à sa nouvelle vie, l’Argentin n’avait jamais caché son mal-être publiquement, faisant preuve d’une rare franchise.

Comme celle d’une décompression et d’un manque de motivation après le sacre à la Coupe du monde 2022 avec l’Albiceleste. Ces heures sombres semblent désormais derrière lui. "Très lyonnais, non pas encore, mais, comme je vous l’avais déjà dit, il y a un moment après la Coupe du monde où j’ai senti une perte de motivation, je me sentais un peu seul. Mais, c’est quelque chose qui a changé avec l’arrivée de joueurs parlant anglais. Il y a aussi un changement d’état d’esprit avec ma femme, on a décidé de plus profiter de Lyon, a-t-il assuré ce mercredi en conférence de presse. Il y a des bons et des mauvais moments, mais ce sont des choses qui passent et là, je suis dans une très bonne période, je vais déménager donc je vais profiter à la fois du foot et de la vie."

"Ramener l'OL en Ligue des champions"

Bien mieux dans sa vie de tous les jours, Nicolas Tagliafico peut aussi compter sur un quotidien bien plus radieux avec l’OL. Après deux dernières saisons compliquées et loin des objectifs qu’on lui avait promis, l’Argentin vit de nouveau au rythme des semaines à trois matchs avec la Ligue Europa. C’est le projet qui lui avait été vendu au moment de son arrivée en juillet 2022. Il a donc fallu attendre deux saisons pour y parvenir durant sa dernière année de contrat. S’il veut "ramener l’OL en Ligue des champions", Tagliafico ne sait pas encore s’il sera entre Rhône et Saône la saison prochaine malgré son déménagement récent.

Durant l’été, David Friio, alors directeur sportif du club, avait assumé que le club était prêt à prendre le risque de perdre l’Argentin libre en juin 2025. Cette position n’a pas forcément évolué depuis le début de la saison avec un Nicolas Tagliafico laissant planer le doute. "C’est le genre de chose que je n’analyse pas particulièrement. Je sais qu’en juin, je suis en fin de contrat, mais je garde tout l’esprit vers le fait de donner le meilleur pour que l’OL puisse atteindre ses objectifs. En juin, on verra. Je suis plus concentré sur le présent que sur l’avenir. On veut remettre l’OL en Ligue des champions, c’est l’objectif commun de l’équipe."