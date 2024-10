Lille - OL : "incertitude" sur la participation de Mikautadze

Absent de l’entraînement de l'OL mardi et mercredi, Georges Mikautadze n’est pas certain d’être du déplacement à Lille, vendredi. Les prochaines heures seront décisives.

À la question de savoir si le doublé inscrit contre Auxerre allait pousser Pierre Sage à maintenir sa confiance à Georges Mikautadze, la réponse positive en a pris un coup ces deux derniers jours. Si l’on pouvait imaginer voir une association avec Alexandre Lacazette se dessiner pour le choc contre Lille, vendredi (21h), la simple présence de l’attaquant géorgien dans le nord de la France n'a rien d'assuré. Absent pour l’entraînement ouvert au public mardi après-midi, Mikautadze n’était pas plus de la partie ce mercredi et l’incertitude est assez importante le concernant. "Nous avons deux absents garantis avec Mahamadou Diawara et Ernest Nuamah. Il y a une incertitude sur Georges qui est malade."

Sur le banc si assez remis ?

Assurant encore miser sur les dynamiques collectives et individuelles, Pierre Sage ne sait pas encore s’il pourra compter sur son attaquant "suffisamment malade hier et aujourd’hui pour ne pas pouvoir s’entraîner avec le reste du groupe". Dimanche, Georges Mikautadze avait avancé son envie de pouvoir enchaîner les bonnes performances après son doublé. Il pourrait rapidement être stoppé avec un possible forfait à Lille. Et quand bien même il serait de la partie, le Géorgien ne devrait pas pouvoir postuler pour une place de titulaire, en manquant a minima deux séances.