A trois jours du match contre Lille, Ernest Nuamah et Georges Mikautadze n'ont pas participé à l'entraînement de ce mardi.

On en saura bien sûr plus mercredi, lorsque Pierre Sage se présentera devant les journalistes pour la traditionnelle conférence de presse d'avant-match. Mais à trois jours du très attendu rendez-vous à Lille, une première indication sur les états de forme des joueurs est parvenue suite à l'entraînement ouvert au public. Une séance à laquelle n'ont pas pris part Ernest Nuamah et Georges Mikautadze.

L'ailier ghanéen était déjà blessé dimanche pour la réception d'Auxerre (2-2). Il ne sera donc pas remis pour le déplacement sur la pelouse du LOSC comptant pour la 10e journée de Ligue 1. L'avant-centre, auteur de ses premiers buts avec l'OL le week-end passé face aux Auxerrois, a lui aussi manqué l'entraînement collectif. Enfin, ajoutons qu'Enzo Molebe est parti avec le groupe Pro 2 pour le match de Premier League International Cup contre Middlesbrough prévu mercredi (20 heures).

1 131 supporters présents

En plus des quatre gardiens (Lucas Perri, Rémy Descamps, Justin Bengui et Anthony Lopes), vingt joueurs ont participé à la séance du jour devant de très nombreux supporters (1 131 spectateurs présents). On retrouvait notamment Clinton Mata, laissé au repos lors de la partie précédente. Le défenseur angolais devrait en toute logique revenir dans le groupe vendredi.

Les joueurs présents à l'entraînement : Perri, Descamps, Bengui, Lopes - Maitland-Niles, Kumbedi, Niakhaté, Mata, Tagliafico, Caleta-Car, Abner, Omari - Veretout, Caqueret, Tolisso, Akouokou, Tessmann, Matić - Cherki, Zaha, Benrahma, Fofana, Orban, Lacazette