Ernest Nuamah (OL) et Yunis Abdelhamid (Reims) (Photo by FRANCOIS NASCIMBENI / AFP)

L’Olympique lyonnais jouera cinq matchs en novembre, trois en Ligue 1 et deux en Ligue Europa. Bien sûr, le derby sera le moment fort de ce 11e mois de l’année.

Après un très bon départ (trois succès), octobre a nettement moins bien fini pour l’OL (une défaite et un nul). Pas forcément de quoi s’inquiéter, même si cela fait naître quelques doutes, surtout lorsque Pierre Sage pratique une revue d’effectif. Novembre pourrait être un premier tournant dans la saison rhodanienne, puisque quelques affiches à ne pas manquer sont au programme.

L’Olympique lyonnais jouera cinq rencontres au cours de ce 11e mois de l’année. Dès vendredi, le 1er, il ira à Lille pour un rendez-vous crucial. Le LOSC compte trois points d’avance sur les coéquipiers de Lucas Perri, et un succès lui permettrait de revenir sur les basques des Lillois, tout en mettant la pression aux Rémois et aux Lensois, respectivement 6es et 5es.

Quatre déplacements, une réception

Après ce déplacement dans le Nord, il faudra aller en Allemagne jeudi 7 pour défier Hoffenheim (21 heures). Après le revers contre Besiktas (0-1), l’OL doit se ressaisir et reprendre sa marche en avant en Ligue Europa. Ensuite, la partie la plus attendue et la plus importante de la semaine : le fameux derby à domicile contre Saint-Etienne disputé dimanche 10 novembre (20h45).

Puis, place à la trêve internationale avec une coupure jusqu’au 22 novembre. Le samedi 23, les Lyonnais iront à Reims pour la 12e journée de championnat, avant une ultime sortie, très lointaine, sur la pelouse de Qarabag, en Azerbaïdjan, le jeudi 28 à 18h45. Une cinquième affiche en C3.

Le calendrier de l’OL en novembre :