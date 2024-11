En manque de temps de jeu à l’OL, Gift Orban ne sera pas retenu cet hiver. Courtisé par Brest l’été dernier, le Nigérian aurait des courtisans comme Lens. Une porte vite refermée.

Ce n’est pas une surprise, mais à l’heure de faire des choix chaque week-end, le secteur offensif est celui qui est le plus impacté. L’effectif de l’OL mal construit avec une multitude d’ailiers et trois avant-centres pour une place, Pierre Sage ne peut s’empêcher de devoir laisser sur le carreau certains éléments. Contre Saint-Etienne, dimanche dernier, le coach aurait sanctionné Saïd Benrahma, tandis que Gift Orban continue lui de faire les frais de cet effectif pléthorique. Titulaire à Hoffenheim, le Nigérian a regardé des tribunes le derby, trois jours plus tard. Très clairement pas dans les petits papiers de Sage, Orban prend son mal en patience tandis que l’OL lui cherche une porte de sortie. C’était déjà le cas durant l’été, ce devrait l’être de nouveau à compter du 1er janvier.

Seulement 259 minutes de jeu cette saison

Recruté pour 14 millions d’euros à La Gantoise il y a tout juste un an, Gift Orban n’a pas réussi à se fondre dans le moule et à montrer qu’il pouvait être le successeur d’Alexandre Lacazette. Georges Mikautadze a pris ce rôle durant l’été et l’avenir semble bouché pour Orban. Courtisé par Brest il y a quelques mois, le numéro 9 pourrait rapporter quelques millions d’euros au club lyonnais. Mais, des formations peuvent-elles passer à l’action pour un élément qui n’a joué que 259 minutes depuis le début de la saison ? Ces dernières heures, un intérêt supposé de Lens avait pointé le bout de son nez. Seulement, une arrivée dans le nord de la France n’est clairement pas à l’ordre du jour, d’après Foot Mercato qui avance que Will Still chercherait avant tout à s’appuyer sur les jeunes Rayan Fofana et Kembo Diliwidi.