Abner (OL) enchaîne les titularisations avec le Brésil

Abner lors de Chili – Brésil (Photo by Rodrigo ARANGUA / AFP)

Convoqué pour la première fois en octobre, Abner a connu sa troisième cape avec le Brésil jeudi soir. Le latéral de l’OL a de nouveau été titulaire dans le nul brésilien au Venezuela (1-1).

L’OL peut se targuer d’avoir deux latéraux gauchers internationaux et pas seulement pour faire de la figuration. Avec Nicolas Tagliafico et Abner, le club lyonnais a deux vrais titulaires. Pour l’Argentin, ce n’est pas vraiment une surprise puisqu’il fait partie des meubles de l’Albiceleste depuis quelques années déjà. Champion du monde en 2022, Tagliafico était de nouveau titulaire ce vendredi dans la nuit avec l’Argentine. Il a joué toute la rencontre, mais n’a pu empêcher la défaite de son pays contre le Paraguay (2-1), à l’issue d’une rencontre houleuse et notamment d’une certaine pression chez Lionel Messi. L’Argentine conserve malgré tout sa première place dans ces qualifications sud-américaines pour la Coupe du monde 2026. Le Brésil a lui manqué une belle occasion de revenir sur les pas de son rival de toujours.

Encore un match complet pour le Brésilien

Un peu plus tôt dans la soirée, les Auriverde affrontaient le Venezuela du côté de Maturin et n’ont pu faire mieux qu’un match nul (1-1). Raphinha, l’ailier du Barça, avait pourtant ouvert le score juste avant la pause (43e), mais Segovia (46e) a égalisé à peine le retour des vestiaires sifflé. Le penalty raté par Vinicius (62e) n’a rien arrangé pour le Brésil qui reste à cinq longueurs de l’Argentine. Pour Abner, c’est malgré tout encore une belle soirée puisque le Lyonnais a signé une troisième titularisation en trois sélections avec la Seleçao. Il n’a laissé sa place que dans le temps additionnel à Estavo. Prochain rendez-vous le 20 novembre avec la réception de l’Uruguay avant un retour à Lyon pour le déplacement à Reims.