OL académie : les Fenottes toujours sur un sans-faute

Encore deux victoires pour la réserve et les U19 féminines de l'OL ce week-end. Les deux équipes conservent la tête de leur championnat respectif.

Les week-ends se suivent et se ressemblent pour les équipes de l'académie féminine de l'OL. La semaine précédente déjà, les Fenottes avaient réalisé un sans-faute avec deux succès. Rebelote dimanche, puisqu'elles ont à nouveau gagné leurs deux rencontres de championnat.

Les plus grandes, le groupe de Julien Perney, ont battu le voisin Chassieu-Décines 2 à 0 pour le compte de la septième journée de Troisième Division. Les Lyonnaises ont profité des réalisations d'Abigail Charpentier, déjà buteuse lors de la dernière affiche, et de Maeline Mendy. Elles ont frappé aux 26e et 29e minutes, lançant l'équipe sur la voie d'un sixième succès.

Premières de la poule avec 19 points, les Rhodaniennes devancent Grenoble de trois longueurs. Après ce derby à la maison, elles n'iront pas très loin, puisqu'elles se rendront à Clermont le 8 décembre, jour de Fête des Lumières. Chez les troisièmes, cette confrontation fait figure de test pour cet effectif auteur d'un excellent début de saison.

Camille Marmillot signe un triplé avec les U19

Du côté des U19 aussi, on a le sourire. Comment pourrait-il en être autrement après la victoire 3 à 0 face au FC Metz ? Avec 22 unités au compteur, l'OL est à un petit pas de se qualifier pour la prochaine phase de la compétition, qui les verra disputer le titre face aux autres premiers des trois groupes. Lors de la neuvième journée, le 24 novembre prochain, les protégées de Vincent Mendez rencontreront Dijon à l'extérieur.

En cas de match nul, elles seront assurées de finir en tête. En attendant, elles ont dominé les Messines grâce au triplé de Camille Marmillot (32e, 48e et 90e), décidément très en forme. L'attaquante et internationale U17 avait déjà inscrit un doublé lors du précédent duel contre Fleury (2-0).