France U17 : quatre joueuses de l’OL convoquées

Logo de la Fédération Française de football (Photo by FRANCK FIFE / AFP)

Comme lors du précédent rassemblement terminé la semaine passée, quatre joueuses de l’OL féminin ont été appelées avec l’équipe de France U17. Au programme, deux rencontres amicales face au Portugal.

On avait quitté les membres de l’équipe de France U17 féminine la semaine passée, après leur qualification pour le deuxième tour des éliminatoires à l’Euro de leur catégorie. Moins d’un mois plus tard, elles se retrouveront à nouveau, pour un autre stage. Comme lors du précédent rassemblement, quatre Fenottes ont été sélectionnées, les mêmes que lors du dernier regroupement : la gardienne Alexane Lambert, la défenseure Océane Moreau, la milieu Maïssa Fathallah et l’attaquante Camille Marmillot.

Préparer le 2e tour qualificatif à l'Euro

Cette fois-ci, pas d’affiche officielle, mais deux matchs amicaux. Les protégées de Mickaël Ferreira affronteront à deux reprises le Portugal, les mercredi 27 et vendredi 29 novembre. Pour l’occasion, les Françaises prendront la direction des terres portugaises à partir du 25 novembre, avec un retour prévu le 30.

Une manière de préparer le deuxième tour qualificatif qui aura lieu en mars 2025, avant, on l’espère pour les Lyonnaises et leurs coéquipières, la phase finale du tournoi continental au mois de mai.