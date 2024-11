OL académie : les Fenottes continuent de briller

Toujours invaincues cette saison, la réserve et les U19 féminines de l’OL ont de nouveau gagné ce week-end. Elles sont en tête de leur championnat respectif.

Sans le revers du groupe pro 2 de Gueïda Fofana, le week-end aurait été parfait pour l’académie de l’OL. Les U17 et U19 masculins ont gagné, et puisque les filles des équipes U17 et U19 également, on peut écrire que les résultats du centre de formation ont été bons ce week-end. Pour évoquer les Fenottes, il faut dire que cela devient une habitude.

Victoire renversante pour la réserve

Les plus grandes, les protégées de Julien Perney, ont gagné à Nîmes pour le compte de la 7e journée de D3. D’abord menées 1 à 0 après 20 minutes, elles ont su retourner la situation dans le dernier quart d’heure. C’est Abigail Charpentier qui a en premier lieu égalisé (76e), avant que Sofia Bekhaled n’offre la victoire aux Rhodaniennes à l’aide d’un doublé (82e et 90e). Ce succès 3 à 1 leur permet de conserver la première place (16 points), et même mieux que ça, car leur dauphin, Grenoble (13) a perdu. Un statut qu’elles défendront dimanche lors du derby à la maison contre Chassieu-Décines (8e).

Quant aux plus jeunes, les footballeuses de Vincent Mendez, elles ont remporté une affiche cruciale à domicile face à Fleury (2-0). Il a néanmoins fallu attendre la deuxième période pour voir les leaders du groupe B prendre la mesure de leur adversaire. Camille Marmillot, tout juste revenue de sélection, a planté un doublé aux 63e et 94e minutes pour donner trois points supplémentaires aux Lyonnaises (dix-neuf après sept matchs). Elles comptent trois longueurs d’avance sur Dijon, le deuxième. Le 17 novembre, elles peuvent espérer augmenter ce matelas en poursuivant leur excellente série (six victoires et un nul) lors d’une rencontre en retard à Metz.