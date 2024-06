Ligue 1 : toute la saison, l'OL n'a pas eu de marge

Clinton Mata (OL) et Youssouf Fofana (Monaco) (Photo by JEFF PACHOUD / AFP)

Avec seulement trois succès par plus d'un but d'écart, l'OL n'a jamais eu de marge par rapport à ses adversaires.

Ce n'est une nouvelle pour personne, l'Olympique lyonnais a évolué sur un fil tout au long de la saison. On l'a vu à de très nombreuses reprises, comme lors des folles remontées au score, avec notamment des penalties inscrits dans les arrêts de jeu, et d'autres succès obtenus avec du talent certes, mais aussi beaucoup de courage et de détermination. Concrètement, Pierre Sage et son groupe, tout au long de l'exercice, n'ont jamais eu de marge sur leurs adversaires.

Cela se voit aussi au classement, avec une différence de buts qui ne ment pas. Le -6 de l'OL dénote totalement par rapport au reste des huit premières places. Les meilleures formations de l'élite sont en effet toutes dans le positif (de +8 pour Lens à +48 pour Paris), sauf les Rhodaniens donc. Une statistique logique lorsqu'on observe les résultats des coéquipiers d'Alexandre Lacazette, principalement leurs victoires.

13 succès par un but d'écart

Sur les seize succès glanés en championnat, seulement trois l'ont été par plus d'une longueur d'écart. Toulouse s'est incliné le plus largement contre les Lyonnais (3-0), mais on retrouve aussi Nantes (1-3) et Lorient (0-2) dans cette catégorie. Pour le reste, les partenaires de Maxence Caqueret ont toujours été sous pression, ce qui ne leur a finalement pas si mal réussi.

Si savoir garder une courte avance nécessite d'indéniables qualités de résilience, de sang-froid et de concentration, il serait opportun que l'OL parvienne à limiter ces moments de crispation en se rendant les parties un peu plus faciles. Ces scénarios dingues ont joué un rôle dans l'incroyable fin de saison, mais sans l'ajout d'un peu plus de maîtrise à ses performances, l'équipe rhodanienne aura bien du mal à prétendre à mieux que la Ligue Europa.