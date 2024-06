Ligue 1 : le temps additionnel a rapporté gros à l’OL 

Sur la fin de saison, l’OL a été fort pour remporter des matchs dans le temps additionnel. Il a gagné trois parties en marquant après la 90e minute.

La fin de l’exercice 2023-2024 restera dans les mémoires des supporters lyonnais, aussi bien pour la folle remontée vers la 6e place que pour les scénarios dingues des dernières rencontres. Plusieurs matchs ont livré des retournements de situation incroyables, et il fallait rester jusqu’au bout du temps additionnel pour ne rien rater des parties d’Alexandre Lacazette et de ses coéquipiers.

Ainsi, l’OL a marqué à quatre reprises après la 90e minute en 34 journées, dont trois buts qui ont changé radicalement la face de la saison des hommes de Pierre Sage. Ce qui est devenu pratiquement une marque de fabrique a démarré à Nantes le 7 avril par une réalisation de Gift Orban. Celle-ci n’a pas rapporté de points supplémentaires puisque les Rhodaniens menaient déjà 2 à 1 (1-3 score final).

Au bout du bout de cette folle saison

En revanche, les trois autres buts, ont ramené six unités de plus au compteur, notamment grâce aux deux penaltys d'Ainsley Maitland-Niles (face à Brest, 4-3) et de Lacazette (contre Strasbourg, 2-1), le dernier envoyant la formation lyonnaise en Ligue Europa puisqu’il lui a permis de doubler Lens sur le fil. Et comment oublier la tête de Mama Baldé lors de la folle confrontation à Lille (3-4), offrant là aussi deux points de plus à l’OL.

Si l’on jouait simplement le temps additionnel, l’OL (42 unités) serait le deuxième club de Ligue 1 derrière Rennes (45). Mais il est surtout le seul à ne pas avoir concédé le moindre but au-delà des 90 minutes réglementaires. Il est l’équipe ayant le meilleur différentiel entre les résultats à la 90e et ceux en prenant en compte la période ajoutée en fin de rencontre par l’arbitre (+6 points), à l’inverse de Toulouse (-7).