Les supporters de l’OL (Photo by Thibaud MORITZ / AFP)

Dans un peu plus d’une semaine, l’OL reçoit Besiktas à Décines pour la 3e journée de Ligue Europa. Un match sous haute sécurité, sept ans après les incidents dans cette même enceinte.

Dès le tirage au sort fin août, l’OL a activé une cellule de réflexion. En voyant Besiktas être associé au club lyonnais durant la phase de poule en Ligue Europa, les dirigeants ont fait la soupe à la grimace. Le souvenir de 2017 est logiquement remonté à la surface et la question était de savoir comment éviter un nouveau fiasco, notamment sur la billetterie. Comme avancé par Olympique-et-Lyonnais au début du mois, la jauge du Parc OL a été limitée à 30 000 spectateurs au lieu de 58 000 possibles. Un deuxième match de suite à la maison sans la capacité maximale après la fermeture des virages contre l’Olympiakos. Forcément un coup dur économiquement, mais une réelle volonté de l’OL de sécuriser au maximum la rencontre de jeudi prochain.

Une vente limitée aux abonnés et aux plus fidèles

La venue des supporters de Besiktas a été interdite par la préfecture du Rhône et le ministère de l’Intérieur. Toutefois, la crainte de voir des billets revendus à des supporters turcs est bien présente. Pour contrer, l’OL a donc choisi de récompenser les 28 000 abonnés ainsi que les supporters venant régulièrement au stade, comme nous l’avions décrit. Seulement, le risque zéro n’existe pas. Selon nos informations, le club n’exclut ainsi pas d’avoir recours à des contrôles d’identité le jour du match, alors que la revente de places sur des plateformes est interdite. Une façon d’être certain que la personne ayant acheté la place sur la billetterie du club est bien celle présente à Décines et que la revente en direct ne prenne pas de l'ampleur.