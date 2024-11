OL, Sage, Lacazette, derby… votre avis nous intéresse

Deux jours après le nul à Lille (1-1), votre émission "Tant qu’il y aura des Gones" est de retour à partir de 19h. Entre le visage insipide de l'OL, la prestation d’Alexandre Lacazette et le retour du derby, nombreux sont les sujets ce lundi.

Un point. Un bon ? C’est la question que l’on peut se poser après le nul de l’OL à Lille (1-1) vendredi soir. Ce lundi, "Tant qu’il y aura des Gones" tentera d’y répondre à partir de 19h en direct. Plus que le résultat en lui-même, c’est avant tout le visage des Lyonnais qui va être décrypté. Entre une première mi-temps insipide et une seconde bien plus encourageante, comment juger ce déplacement dans le Nord ? Après la rencontre, Pierre Sage a eu des mots assez forts, avançant notamment des joueurs "éteints à l’échauffement". Le coach doit-il revoir son discours ou est-ce avant tout un problème d’envie chez les joueurs ?

Un derby avec toujours la même saveur ?

Le deuxième thème de l’émission tournera autour du cas Alexandre Lacazette avec une question simple : le capitaine de l’OL doit-il faire un tour sur le banc après une nouvelle prestation compliquée contre le LOSC ? Avec le derby dimanche, on voit mal Pierre Sage se passer du Lyonnais contre les Verts, mais peut-être jeudi en Ligue Europa… Quoi qu’il en soit, les regards sont avant tout tournés vers le retour de Saint-Etienne à Décines. Mais, le derby OL - ASSE a-t-il perdu de sa saveur ?

Vous pouvez poster votre opinion sur l'actualité de l'Olympique lyonnais dans l'espace dédié aux commentaires de cet article. Ce numéro de Tant qu'il y aura des Gones sera diffusé en direct à partir de 19 heures sur nos plateformes : Youtube, Facebook, Twitch, Twitter, Lyon Capitale TV, Dailymotion.