Stéphanie Frappart arbitre du duel entre Reims et l'OL

Retour de la Ligue 1 samedi pour l'OL. L'Olympique lyonnais affrontera Reims à l'extérieur. Stéphanie Frappart sera chargée d'arbitrer cette affiche.

Après une nouvelle trêve internationale, la dernière de l'année, rassurons les supporters rhodaniens, la Ligue 1 va reprendre ses droits ce week-end. La douzième journée de championnat se tiendra de vendredi à dimanche, avec notamment le déplacement de l'Olympique lyonnais du côté de Reims le samedi 23 novembre à 21 heures.

Vainqueur non sans mal de Saint-Etienne avant la coupure (1-0), l'OL est actuellement cinquième. Un classement qu'il n'avait plus atteint depuis plus de deux ans. Afin de préserver sa place, voire d'aller chercher plus haut si possible, il devra glaner un bon résultat du côté de la Champagne. La tâche s'annonce toutefois ardue chez le septième de L1, à seulement une longueur des hommes de Pierre Sage.

Arbitre d'OL - Monaco en début de saison

Cette confrontation sera dirigée par un visage bien connu de notre Hexagone. Stéphanie Frappart sera au sifflet en tant qu'arbitre de centre. A 40 ans, elle a déjà croisé la route de l'OL à dix reprises. Cette saison, elle était par exemple aux commandes lors de la défaite 2 à 0 contre Monaco en début d'exercice. Au début de l'année 2024, elle avait également officié lors de la demi-finale de la Coupe de France face à Valenciennes (3-0).

Dans sa tâche, elle sera épaulée par ses assistants Mikaël Berchebru et Steven Torregrossa. Le quatrième arbitre sera Alexandre Perreau-Niel, tandis que la VAR échoue au duo Marc Bollengier - Cyril Gringore.