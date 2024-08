Frappart victime d’un "fake" après OL - Monaco (0-2)

Nuamah et Lacazette entourent Stéphanie Frappart, arbitre d’OL – Valenciennes (Photo by Olivier CHASSIGNOLE / AFP)

À la suite de la défaite de l’OL contre Monaco, un message sur les réseaux sociaux a créé l’indignation. Après vérification, Stéphanie Frappart, arbitre de la rencontre, avait été la victime d’un faux message où elle dénonçait certaines attitudes en tribunes.

L’OL n’y arrive décidément pas avec Stéphanie Frappart. Pour la cinquième fois en neuf rencontres arbitrées, le club lyonnais s’est incliné. Il n’y a pas forcément de causes à effets, même si samedi soir, certaines décisions ont pu être surprenantes par moment. En plus de ne pas être du goût d’Alexandre Lacazette, qui a passé beaucoup de temps à rouspéter contre l’arbitre centrale, les supporters lyonnais n’ont pas plus apprécié. Des noms d’oiseau sont malheureusement descendus des tribunes du Parc OL, ce qui n’a rien changé au score final avec ce revers (0-2).

L'arbitre "surprise" par ce message

Toutefois, après la rencontre, un message sur les réseaux sociaux a rapidement alerté les dirigeants de l’OL. On pouvait y lire un texte de Stéphanie Frappart, annonçant vouloir porter plainte et saisir la FFF suite aux propos entendus durant la rencontre. Mis au courant de cette sortie, Laurent Prud’homme a été demandé des explications à la principale intéressée et a finalement été rassuré plus qu’autre chose. L’arbitre française, n’ayant pas de compte sur les réseaux sociaux, a été victime d’un "fake" et n’est pas à l’origine du message posté.