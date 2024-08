Textor avait fait acte de présence pour OL - Monaco

John Textor lors de finale de Coupe de France entre l’OL et le PSG (Photo by FRANCK FIFE / AFP)

Présent au Brésil ces derniers jours, John Textor était de la partie samedi pour OL - Monaco. Malgré la situation d’urgence dans le club et plusieurs interrogations, le président américain a été discret.

La magie a fini d’opérer au Parc OL. Après six mois de grâce, Pierre Sage connait ses premiers remous à la tête de la formation lyonnaise. Avec les deux défaites en deux matchs de championnat, l’entraîneur ne vit pas le début de saison rêvé. Cela fait partie de son apprentissage et, à l’image de ses joueurs, sa capacité de rebond va être scrutée avec attention. Il est devenu "un homme de projet" selon les mots de ses supérieurs durant l’été et attend la fin du mercato pour pouvoir disposer d’un effectif stable afin de travailler. Trois journées de Ligue 1 seront passées d’ici là, mais Sage espère que John Textor et la direction sportive pourront lui offrir quelques renforts d’ici à vendredi prochain. Le mercato a certainement dû faire partie des discussions entre le coach et son président samedi soir.

Silence radio de la direction

Aperçu du côté de Rio de Janeiro, notamment pour la signature de Mohamed El Arouch à Botafogo, Textor était en effet présent samedi au Parc OL pour la venue de Monaco. À la différence de ses dernières apparitions, le président américain s’est plutôt fait discret, que ce soit en avant-match en bord de pelouse ou après la défaite. Pas d’intervention médiatique comme il avait pu le faire la saison dernière au moment où le bateau tanguait et qu’il affirmait pourtant que l’OL serait européen. Ce n’est pas aujourd’hui ce que les supporters veulent entendre, mais une ligne de route bien précise. C’est plutôt silence radio sur la place publique au sein de la direction qui attend la fin du mercato.