Laurent Prud’homme, directeur général de l’OL (Photo by Cyril Lestage / Cyril Lestage / DPPI via AFP)

Après les sanctions de la DNCG et les craintes liées à l’avenir de l’OL, Laurent Prud’homme a tenu une réunion avec les salariés du club. Une façon aussi de rassurer comme il peut.

En septembre dernier, un plan de départs volontaires avait été annoncé par Laurent Prud’homme. Mardi, c’est avant tout pour tenter de rassurer que le directeur général de l’OL a pris la parole devant les salariés d’Eagle Football Group (ex-OL Group). Comme avancé par nos confrères du Progrès et confirmé par Olympique-et-Lyonnais, une réunion a bien eu lieu mardi soir dans l’un des salons du Parc OL et en visioconférence afin de faire le point sur l’actualité récente qui entoure le club lyonnais. Sans surprise, les sanctions de la DNCG à l’encontre de l’OL, mais aussi la conférence de presse de John Textor ont été au programme de cette réunion.

Un discours dans la lignée de Textor

Comme le propriétaire lyonnais face aux journalistes samedi dernier, Prud’homme a cherché à faire la lumière sur la stratégie d’Eagle Football Group et donc à rassurer un maximum les salariés. Forcément, les résultats financiers annoncés ces dernières semaines n’ont pas créé un climat optimiste en coulisses et cela peut se comprendre. Mais le directeur général est resté dans la ligne directrice de son patron. De quoi rassurer tout le monde ? Il en faudra bien plus, mais ce n’est un secret pour personne.