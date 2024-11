Comme ses joueuses, Joe Montemurro n'était pas satisfait de la partition de l'OL pendant une heure contre la Roma. Toutefois, le coach a souligné le caractère lyonnais pour accrocher la qualification (4-1).

Joe Montemurro, il y a eu un OL avant le but de la Roma et un après ce but...

Montemurro : Oui, deux équipes. Écoutez, c'est drôle parce que je pensais qu'en deuxième mi-temps, on avait réglé quelques problèmes de la première mi-temps et on a évidemment fait une erreur pour encaisser le but qui était purement notre faute. C'est un match intéressant, car il y a eu des difficultés en première mi-temps. Nous étions probablement un peu trop longs dans les distances, nous n'étions pas connectés et nous n'avons pas trouvé les moments pour récupérer le ballon. Mais parfois, il faut gagner des matches de différentes manières et nous avons trouvé un moyen.

Est-ce qu'il a fallu hausser la voix et le ton à la pause ?

Avez-vous entendu quelque chose ? (sourire) Écoutez, j'ai été clair sur le fait que nous n'étions pas bons dans certains domaines et nous y avons remédié. Vous suivez le club depuis 10, 11 semaines et la perfection est très, très difficile à établir quand l'équipe a été très, très bonne au cours des sept, huit dernières semaines. Il y aura toujours un de ces matchs dans lesquels ce ne sera pas aussi bon. Mais encore une fois, le caractère du groupe a montré qu'il a réagi au bon moment.

"L'objectif est atteint avec cette qualification"

Comment expliquez-vous la première mi-temps et la différence avec le derby ?

Tactiquement, je pense que nous étions probablement un peu en retard dans la phase défensive. Je pense que nous n'avons pas été assez intelligents pour garder l'équipe dans un sens, alors que nous sommes très bons quand nous gardons l'équipe à distance et que nous pouvons presser en nombre. Ce (mercredi) soir, nous avons permis à Roma de faire tourner et de revenir, puis nous avons reculé et nous nous sommes enfoncés un peu plus. Nous avons donc dû prendre une décision tactique à la mi-temps.

Est-ce qu'il n'y a pas un peu de fatigue, un peu d'épuisement peut-être ? Je ne sais pas. Mais ce n'est pas une excuse que je veux utiliser avec cette équipe. Encore une fois, pour nous, ces matches, quand nous obtenons un bon résultat, nous servent d'apprentissage et nous devons en tirer des leçons. Tout le mérite en revient à la Roma. Ils nous ont étudiés et ils étaient nombreux à nous harceler avec le ballon, ce qui nous a empêchés de trouver des solutions pour marquer.

La qualification est la chose la plus importante ce (mercredi) soir ?

Un tournoi dans le foot consiste à aller de l'avant et nous devions aller de l'avant ce (mercredi) soir. Comme je l'ai dit, l'objectif a été atteint. Mais, il s'agit probablement d'un bon match d'apprentissage où nous devions gagner d'une manière différente, ce qu'on a fait.