Bleues : Laurent Bonadei assistera à OL - AS Roma

À la veille de dévoiler sa liste pour la trêve de décembre, Laurent Bonadei fera une halte du côté de Décines. Le sélectionneur de l’équipe de France féminine assistera à OL - AS Roma, ce mercredi soir (21h).

Encore deux matchs à jouer et Joe Montemurro devra de nouveau composer avec un groupe plus que restreint. Après l’AS Roma ce mercredi et Le Havre samedi, de nombreuses joueuses de l’OL mettront les voiles vers leur sélection. C’est devenu une habitude au sein des Fenottes et le contingent devrait grossir encore un peu jeudi sous les coups de 14h. C’est en effet l’heure choisie par Laurent Bonadei pour dévoiler sa liste des joueuses retenues pour les deux amicaux contre le Nigéria (30 novembre) et l’Espagne (3 décembre). Lors de la dernière trêve, quatre avaient eu les faveurs du sélectionneur français. Seront-elles plus nombreuses ce jeudi ?

Majri de retour avec les Bleues ?

Touchée avant le dernier rassemblement, Amel Majri a fait son retour à la compétition depuis et postule. De son côté, Selma Bacha a été retenue dans le groupe de l’OL pour la première fois de la saison pour le match contre la Roma. Cela semble malgré tout un peu précipité pour un retour en Bleues. La latérale gauche aura de toute façon l’occasion d’échanger avec son coach. En effet, comme l’a communiqué la FFF, Bonadei va faire le voyage jusqu’à Lyon ce mercredi pour assister à la rencontre de Ligue des champions entre les Fenottes et l’AS Roma (21h). De quoi se faire un dernier avis avant la liste ?