OL - AS Roma : Selma Bacha revient dans le groupe

Peu de changements dans le groupe de l'OL pour recevoir la Roma ce mercredi (21h). Mais les Fenottes voient revenir Selma Bacha.

Après plusieurs semaines à s'entraîner avec le groupe, Selma Bacha va pouvoir arrêter de ronger son frein. La gauchère réintègre le groupe des Fenottes pour la réception de l'AS Roma ce mercredi à 21 heures. Cette affiche, qui compte pour la quatrième journée de la phase de poules, aura donc une saveur particulière pour la défenseure latérale, même si on peut s'attendre à ce qu'elle commence sur le banc.

Suite à l'élimination aux Jeux olympiques l'été dernier, l'internationale française avait fait le choix de se faire opérer de la cheville. Touchée depuis longtemps, elle avait serré les dents, avant de faire le choix de l'opération pour être de nouveau à 100%. Plus de trois mois après son dernier match, la joueuse de 24 ans est plus proche que jamais d'un retour.

Toujours pas d'Hegerberg

Sa présence dans la liste des 23 footballeuses convoquées pousse vers la sortie la jeune attaquante Liana Joseph. Pour le reste, aucun autre changement n'est à signaler par rapport à l'effectif ayant voyagé en Italie la semaine passée (succès 3 à 0). Toujours pas d'Ada Hegerberg donc, même si elle a pris part à la séance du jour.

C'est donc avec toutes ses armes ou presque - Laura Benkarth et Inès Benyahia sont encore à l'infirmerie - que l'OL va tenter de valider sa présence en quarts de finale de la Coupe d'Europe. Pour cela, une victoire suffira à coup sûr. Tout autre résultat nécessitera, soit de regarder le duel entre Wolfsburg et Galatasaray à 18h45, soit de patienter quelques semaines de plus.

Le groupe de l'OL contre l'AS Rome : Ammar, Belhadj, Endler - Bacha, Carpenter, Gilles, Huerta, Renard, Sylla, Sombath, Svava - Däbritz, Damaris, Dumornay, Horan, Mendy, Majri, Marozsan, Van de Donk - Becho, Chawinga, Diani, Le Sommer