Ancien entraîneur d'Anthony Lopes, Grégory Coupet a admis son incompréhension face à la situation de son protégé entre 2018 et 2020.

Si le sujet a fait débat en début de saison, cela fait désormais plusieurs semaines que le nom d'Anthony Lopes n'est plus évoqué en conférence de presse. Le portier s'entraîne toujours avec le groupe professionnel, mais il n'est pas pris en considération au moment de dresser la hiérarchie derrière Lucas Perri.

Un cas qui interpelle son ancien entraîneur, Grégory Coupet. De 2018 à 2020, l'ex-gardien de l'Olympique lyonnais avait pris la suite de l'iconique Joël Bats. Il s'occupait alors du footballeur rhodanien. "La situation d’Antho, ça m’échappe complètement, je ne comprends pas. Ce que je constate, c’est qu’il est passé du statut d’icône du club, de titulaire à part entière à plus rien. Il a été balayé d’un trait, dans l’indifférence la plus totale et sans que personne ne monte au créneau, a-t-il regretté dans But! Football Club. C’est juste ahurissant. Pas la peine de vous faire un dessin sur l’évolution du monde du football…"

"Il était pourtant prêt à se battre sportivement"

Celui qui est aussi passé par les staffs de Dijon et Bordeaux dénonce les conditions de cette mise à l'écart. "Je n’ai rien contre Perri. Mais qui a parlé à Antho en début de saison, les yeux dans les yeux, pour lui dire qu’il n’y aurait même pas de concurrence sur le plan sportif ? Personne. Je dis bien personne, a-t-il affirmé. Il était pourtant prêt à se battre sportivement, pas de problème. Il aurait essayé par tous les moyens de récupérer sa place de numéro 1. Mais ce n’est pas du tout ce qu'il s’est passé."

En fin de contrat à l'issue de l'exercice 2024-2025, Lopes ne sera pas retenu cet hiver. Après 489 rencontres sous la tunique de l'OL, la fin de l'histoire ne sera pas à la hauteur de la trace qu'il laissera dans le Rhône.