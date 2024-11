En position de se qualifier dès la 4e journée de Ligue des champions, l'OL féminin attend la Roma de pied ferme afin de poursuivre son excellente série.

Plus tôt ce sera fait, et mieux ce sera. L'OL féminin est actuellement irrésistible, peu importe l'équipe alignée. Il vient d'enchaîner dix matchs sans prendre de but, tout en inscrivant 22 réalisations sur ses trois dernières sorties. La Roma a subi la loi des Fenottes mercredi à domicile (0-3), et pour cette deuxième manche, les joueuses de Joe Montemurro ne seront pas moins affamées.

Insatiables en championnat et en Ligue des champions, elles ont l'occasion mercredi de valider leur billet pour les quarts de finale de la Coupe d'Europe. Une victoire lors de la quatrième journée, et elles seraient assurées d'y participer, voire, selon le résultat de Wolfsburg - Galatasaray, de finir en tête du groupe.

Face à la Roma, garder le même niveau d'exigence

C'est donc avec beaucoup de détermination que l'entraîneur de l'Olympique lyonnais est apparu en conférence de presse ce mardi. "C'est toujours difficile d'affronter le même adversaire de manière aussi rapprochée. Comme d'habitude, on a confiance en nous, on se concentre sur notre façon de jouer, pas sur la formation en face, a-t-il clamé. Nous sommes prêts pour ce rendez-vous qui sera un des plus importants d'ici à la trêve hivernale."

Voulant toujours pousser l'exigence plus loin, les Rhodaniennes souhaitent livrer une prestation encore plus aboutie qu'en Italie. "Le résultat était bien évidemment plaisant, mais dans le contenu, on peut mieux faire. Le coach en a parlé, on a vu des vidéos... C'est surtout dans l'efficacité offensive, la dernière passe, que l'on peut se créer plus d'opportunités franches et être plus tueuses, a énuméré Vanessa Gilles, de retour après avoir été laissée au repos lors du derby. On a dominé avec la balle, mais on n'a pas forcément réussi à convertir cela en de nombreuses opportunités nettes."

Pour l'instant, tous les feux sont au vert

Et même si l'OL fait le travail contre les Romaines, le curseur ne baissera pas. "L'objectif est toujours de gagner. Même si l'on est qualifiées dès demain (mercredi), on cherchera à remporter les deux affiches suivantes", a confié la défenseure canadienne. Pour garder tout le monde concerner et conserver de la fraîcheur physique malgré l'enchaînement des rencontres, Montemurro peut compter sur un effectif compétitif et pratiquement au complet. "La force du groupe, c'est que toutes ont un bon niveau. Faire des rotations n'est donc pas un problème", a constaté le technicien australien.

Pour l'instant, tout va bien chez les Fenottes, qui avancent impitoyablement en direction de leurs objectifs, qu'ils soient nationaux (D1, Coupe de France) ou continentaux (regagner la Ligue des champions).